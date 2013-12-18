На Идрицкой улице достроили школу на 650 человек

Потоки учащихся младших и старших классов разделены. Начальная школа будет находиться в отдельном блоке со своим входом.

На Идрицкой улице в Московском районе Петербурга в эксплуатацию ввели школу на 650 мест. Объект образования площадью 16 526 м2 сдан досрочно, рассказал портал "Строительный Петербург".

В здании высотой от 3 до 5 этажей кроме кабинетов есть актовый зал, библиотека, медицинский пункт, мастерские, два спортивных зала с раздевалками и зоной тренажеров, гардеробные, столовая. Для передвижения маломобильных групп населения оборудован лифт.

Потоки учащихся младших и старших классов разделены. Начальная школа будет находиться в отдельном блоке со своим входом.

Рядом со школой расположены площадки для отдыха и игр. С восточной стороны школы расположен физкультурно-спортивный кластер.

Фото: портал "Строительный Петербург"