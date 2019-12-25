На Дальневосточном проспекте ввели в эксплуатацию детсад с классами начальной школы

В учреждении есть бассейн, залы для занятий музыкой и физкультурой, библиотека.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта дошкольного и начального общего образования в Невском районе.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в детский сад смогут ходить 90 человек, посещать начальную школу будут 110 учеников. Общая площадь здания составляет 6,8 тысячи м2. В учреждении есть бассейн, залы для занятий музыкой и физкультурой, библиотека.

Образовательное учреждение находится на Дальневосточном проспекте, дом 29, стр.1. Также школа на 825 мест на Дальневосточном проспекте готова на 98%.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга