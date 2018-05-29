Школа на 825 мест на Дальневосточном проспекте готова на 98%

Сейчас на объекте Госстройнадзор проводит итоговую проверку.

В Невском районе к концу подходит строительство школы на 825 человек в рамках нацпроекта "Образование. В четверг 6 июля, начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев проконтролировал строительство школы на Дальневосточном проспекте, уч. 67.

Как рассказали на портале "Строительный Петербург", школа общей площадью 23,3 тысячи м2 строится в рамках нацпроекта "Образование" и Адресной инвестиционной программы. В учебном учреждении будет 33 класса, а также два бассейна и спортзал, актовый зал, лаборантские и библиотека.

Сейчас на объекте Госстройнадзор проводит итоговую проверку. Готовность объекта – 98%.

Фото: Госстройнадзор Петербурга