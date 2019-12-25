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Беглов объяснил, почему Петербург отказался от маршруток
Сегодня, 12:49
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Беглов объяснил, почему Петербург отказался от маршруток

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Губернатор привел три аргумента "за" транспортную реформу.

Глава Петербурга Александр Беглов во время прямой линии заявил, что городу была необходима транспортная реформа. В Смольном перечислили причины, по которым решили ее провести. 

По словам губернатора, транспорт был старым и изношенным. Пришло время покупать современные автобусы и троллейбусы. Градоначальник отметил, что маршрутки были в ужасном состоянии. От них решили и вовсе отказаться. В 2022 году город закупил 3 тыс. автобусов. В 2023 году закупят 300 трамваев и 300 троллейбусов.

Еще одной причиной перехода на новый транспорт стала экология. Кроме того, старые автобусы и маршрутки не были удобны для маломобильных граждан и мам с колясками. Новый транспорт является комфортным практически для всех, отметил Беглов.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали, как будет работать метро в Новый год.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Теги: губернатор петербурга, отказ от маршруток в петербурге, прямая линия, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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