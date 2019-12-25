Строители и инженеры сегодня занимаются 19 объектами в городской подземке.

В Петербурге до конца 2024 года планируют открыть три новые станции метро: "Горная", "Юго-Западная" и "Путиловская". Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов.

Строители и инженеры сегодня занимаются 19 объектами в городской подземке. Шесть станций сейчас находятся на стадии строительства, остальные только проектируются.

До 2030 года в Петербурге планируют построить до 31 объектов, включая новые станции и дополнительные выходы к ним.

Добавим, что эфир с участием Беглова прервался как раз на вопросе про строительство новых станций. Спустя несколько минут губернатор снова вышел на связь.

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Фото: Piter.tv