В Комтрансе рассказали, как сэкономить на поездках в общественном транспорте

Бонусы доступны для владельцев карт "Мир" и Единой карты петербуржца.

Вестибюль станции петербургского метро "Московская" откроется к новогодним праздникам: это сократит время пути для жителей южных районов. Кроме того,петербургжцы могут позаботится от том, чтобы сэкономить на поездках. Несколько способов сэкономить при проезде на метро или наземным транспортом рассказало издание Spb.aif.ru со ссылкой на Комтранс.

В ведомстве отметили, что до наступления 2023 года пассажиры могут воспользоваться акцией национальной платёжной системы. Такая возможность есть у держателей карт "Мир" и Единой карты петербуржца: расплачиваясь ими, можно сэкономить до 34 рублей с каждой поездки.

Так, при использовании карт "Мир" могут выгода составит 21 рубль, а в случае получения национальной карты на смартфон на Android с функцией бесконтактной оплаты – 24 рубля. Для этого необходимо зарегистрировать свою карту в Mir Pay или Samsung Pay.

"Единая карта петербуржца" предоставляет ещё более широкие возможности, позволяя сэкономить 30 рублей или 34 рубля – в случае её привязки к смартфону с помощью Mir Pay или Samsung Pay.

Снижение стоимости проезда в петербургском метро при оплате Единой картой петербуржца (ЕКП) и картами российской платёжной системы является как никогда своевременной мерой, которая позволит петербуржцам значительно сэкономить на транспортных расходах в течение всего 2022 года. Валерий Москаленко, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что тарифы на проезд в Петербурге изменятся с 1 января.

Фото: Piter.TV