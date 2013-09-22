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Прокуратура следит за тем, чтобы всем метростроевцам погасили долги по зарплате
Сегодня, 9:48
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Прокуратура следит за тем, чтобы всем метростроевцам погасили долги по зарплате

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Правительство Петербурга разработало план, по которому будет выплачивать задолженность "Метростроя".

Прокурор Петербурга Виктор Мельник провел онлайн-прием метростроителей, которым "Метрострой" не выплатил зарплату. В ведомстве напомнили, что следят за тем, как осуществляются выплаты. 

По поручению прокурора правительство приняло план по погашению задолженности компании. "Дорожная карта" включила в себя три сценария. По основному сценарию работники получат деньги до конца этого года. Общий размер задолженности составляет 332 млн рублей (без учета налоговых и иных обязательных отчислений). 

Напомним, в конце августа суд признал "Метрострой" банкротом. Метростроителям предложили перейти в новую компанию "Метрострой Северной столицы". 

Фото: Piter.TV

Теги: долги, метростроители, метрострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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