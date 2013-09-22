Прокуратура следит за тем, чтобы всем метростроевцам погасили долги по зарплате

Правительство Петербурга разработало план, по которому будет выплачивать задолженность "Метростроя".

Прокурор Петербурга Виктор Мельник провел онлайн-прием метростроителей, которым "Метрострой" не выплатил зарплату. В ведомстве напомнили, что следят за тем, как осуществляются выплаты.

По поручению прокурора правительство приняло план по погашению задолженности компании. "Дорожная карта" включила в себя три сценария. По основному сценарию работники получат деньги до конца этого года. Общий размер задолженности составляет 332 млн рублей (без учета налоговых и иных обязательных отчислений).

Напомним, в конце августа суд признал "Метрострой" банкротом. Метростроителям предложили перейти в новую компанию "Метрострой Северной столицы".

Фото: Piter.TV