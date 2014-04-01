Piter.tv даёт слово покидающим петербургское "Книжное царство"

Книжные магазины в Петербурге продолжают закрываться. Вот история одного из них.

Букинистический магазин "Книжное царство", расположенный на проспекте Энгельса в Петербурге, закрывается. Piter.tv выяснил, как так случилось и куда "переедут" оставшиеся книги.

До 2002 года сотрудники торговали книгами на рынке, а вскоре решили открыть букинистический магазин, в котором каждый желающий сможет как продать, так и купить литературу на любой вкус и цвет. Только за последние несколько лет магазин сменил локацию три раза в связи с подорожанием арендной платы.

На Энгельса, 58 магазин просуществовал около пяти лет, и по той же самой причине "Книжному царству" необходимо съехать до 1 апреля этого года. Сотрудница магазина Радмила Никитина узнала от прохожего с улицы, что их компания, не поставив никого в известность, выставила объявление о сдаче помещения в аренду.

В прошлый раз нас также попросили съехать меньше, чем за месяц. Мы отдавали книги бесплатно, а также просто оставляли, чтобы люди смогли забрать их. Нам пришла телеграмма, в которой говорилось, что нам нужно съехать. Мы приехали на встречу с компанией, а они уже с кем-то заключили договор. Ранее они выставили объявление о сдаче помещения в аренду, не уведомив нас об этом. Думаю, кто-то предложил стоимость аренды больше Радмила Никитина, сотрудница магазина "Книжное царство"

За несколько лет работы у магазина появились постоянные гости и читатели. По словам Радмилы, они приходят в магазин чаще всего просто поговорить.

У нас очень много постоянных читателей. Мы сначала вели учёт в тетради, а потом поняли, что это бесполезно. Очень радует, что люди читают. К нам постоянно заходят в поисках "клада", поскольку не все книги есть в магазинах или в интернете. А иногда приходит человек, прочитав книгу, и мы начинаем вместе её обсуждать Радмила Никитина, сотрудница магазина "Книжное царство"

На данный момент сотрудники магазина ищут склад, в котором поместятся сотни книг. Некоторые из них сейчас продаются со скидкой, а какие-то издания отдают читателям в качестве подарка. В ближайшее время "Книжное царство" отвезёт книги на склад и по-прежнему будет принимать заявки на получение литературы в группе "ВКонтакте".

Первое время думаешь: "Что делать?", а потом уже некогда печалиться. Самое время подумать над новым форматом: соединить новое и старое. Мысли разные есть Радмила Никитина, сотрудница магазина "Книжное царство"

Радмила считает, что букинистические и другие независимые книжные магазины не так сильно поддерживаются властями, как коммерческие книжные магазины – например, "Буквоед". Сотрудница иронизирует, что "Книжное царство" никакого отношения к бизнесу не имело.

Мы же больше про внутренние потребности. Нам важно, чтобы люди читали. К примеру, с 2013 года мы бесплатно отправляем книги в колонии и воинские части, чтобы привлечь людей к чтению Радмила Никитина, сотрудница магазина "Книжное царство"

По сей день сотрудники магазина получают грустные сообщения от своих постоянных читателей. Однако Мила напоминает, что "Книжное царство" - не единственный магазин, который закрывается.

До этого Piter.tv стали известны аспекты предстоящего Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Фото, текст: Анастасия Свиридонова / Piter.tv