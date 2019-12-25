Книжные магазины Петербурга простаивают без клиентов и помощи властей. Вот как они выглядят сейчас

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всему малому бизнесу города. Согласно постановлению правительства Петербурга от 26-го марта, с субботы, 28-го числа, в городе закрываются все торговые точки за исключением аптек, продуктовых магазинов и АЗС.

В добавок к этому закрываются все рестораны, кафе и бары, а также все предприятия, где услуги оказываются в присутствии клиента. Piter.tv решил обратить внимание на один из видов малого бизнеса города. Вспомнив, что, несмотря ни на что, Петербург – культурная столица России, мы решили узнать, как планируют провести неделю "президентских каникул" книжные магазины Петербурга.

Из опубликованной в общем доступе информации мы узнали, что основную ставку на время закрытия торговых точек магазины делают на интернет-заказы. Крупнейший сетевой книжный ретейлер "Буквоед" на время карантина расширил территорию бесплатной доставки при сумме покупки от 850 рублей – в зону вошли Петербург, Москва, а также Ленинградская и Московская области. Все торговые точки сети будут закрыты с 28-го марта по 5-е апреля.

Независимые книжные магазины также пытаются сохранить поток клиентов благодаря своим интернет-магазинам. Проведя распродажу со скидками, книжный "Порядок слов" ввел дополнительную опцию доставки книг по Санкт-Петербургу, а также объявил о старте продаж электронных версий ряда изданий, физические копии которых закончились.

"Не забывайте, что единственный способ в эти темные времена поддержать книжные магазины — покупать книги, а лучший способ продержаться самим — эти книги читать." - написано на официальной странице "Порядка слов" в соцсети "ВКонтакте".

Еще один известный книжный Петербурга, находящийся на Некрасова, 23 магазин "Все свободны" провел чуть более скромную, зато двухдневную распродажу. Всю неделю магазин работает как пункт выдачи интернет-заказов.

"Вам надо будет только постучать в дверь", – пишет магазин у себя "ВКонтакте".

Вдобавок на время карантина была организована курьерская доставка по Санкт-Петербургу. На своей странице в соцсети "Все свободны" выложили пять карточек, объясняющих, как поддержать независимые книжные во время карантина.

"Мы не просим донатить и патреонить, просто не забывайте о нас, иначе после окончания кризиса вы можете выйти прогуляться и уже не найти тот уютный магазинчик, в котором так любили бывать." - сказано в заявлении.

Продавцы призывают заказывать книги в их интернет-магазинах, покупать подарочные сертификаты, подписываться на магазины в социальных сетях, найти больше независимых книжных и, наконец, рассказывать всем о магазинах, которые поддерживаете лично вы. Делая это в соцсетях, владельцы предлагают объединять записи под хештегом #поддержинезависимых.

Книжный магазин "Подписные издания" при заказе книг от 500 рублей доставит их бесплатно по Петербургу, а при заказе от 800 – бесплатно и в Москву. Почтовая и курьерские доставки работают по России и миру. Оплаченный самовывоз можно будет забрать только после карантина. В магазине обещают, что заказы вас обязательно дождутся.

Очевидно, что в этот тяжелый для всего малого бизнеса период книжные магазины ожидают достаточно крупные убытки. По словам совладельца магазина "Все свободны" Артема Фаустова, уже с начала пандемии коронавируса в России в индустрии независимой книготорговли произошел спад продаж на 40-50%. Это, несомненно, скажется и на сотрудниках независимых магазинов.

"Мы пока никого не уволили. Мы ужимаемся, мы все сейчас будем зарабатывать мало или совсем нет, но все-таки я не могу уволить людей, которые у меня работают, я чувствую свою ответственность." - заявил Фаустов.

По его мнению, из-за отсутствия в России должного отношения к небольшим книжным магазинам, а также из-за отсутствия каких-либо программ господдержки и субсидирования, ряд магазинов действительно рискует не открыться после длительного простоя. То же самое отмечают и в магазине "Подписные издания".

"Даже неделя простоя грозит независимым книжным Петербурга закрытием, так как ситуация в книжной рознице и до этого карантина была тяжелой" - говорит представительница отдела сотрудничества Арина Громыко.

По ее мнению, даже после карантина безболезненно вернуться к прежнему уровню доходов не сможет никто, так как спрос будет падать, и свои последние деньги люди будут тратить скорее на еду, чем на книги.

И в "Подписных" и во "Все свободны" уверены, что даже повышенный уровень продаж через интернет не сможет сравнять уровень дохода с уровнем одновременной офлайн и онлайн торговли. По словам Артема, для маленьких книжных магазинов торговля через в интернет в условиях жесткой конкуренции – лишь небольшое подспорье, приносящее, в сравнении с офлайн продажами, достаточно скромные доходы.

"Надеемся, это поможет нам протянуть, выжить. Ждем от правительства каких-то реальных решений по поддержке малого бизнеса." - говорит он.

Нуждающиеся в поддержке государства, представители независимых книжных магазинов страны создали и опубликовали на change.org петицию, адресованную правительству России.

"Эта петиция родилась в профессиональном книжном сообществе и теперь открыта для подписи всем: авторам, переводчикам, редакторам, верстальщикам, корректорам, лит-агентам, критикам, книжным блоггерам, организаторам ярмарок и фестивалей, библиотекарям, продавцам, товароведам, кладовщикам, водителям — словом всем людям, связанным с книгами, а также — конечно — нашим читателям и читательницам!" - сказано в тексте.

В петиции названы основные проблемы, с которыми столкнутся или уже столкнулись магазины, а также последствия, с которыми столкнется индустрия без поддержки со стороны государства – среди них, например, вынужденное закрытие множества магазинов и резкое беспрецедентное повышение цен на книги.

Для выхода из кризиса представители книжного бизнеса России предложили правительству ввести ряд мер, которые должны помочь магазинам и изданиям пережить карантин и следующий за ним кризис.

"Это и отмена НДС на книги, и продление действия ЕНВД для книжной торговли до 2022 года, субсидии и гранты на аренду помещений." - говорит Арина Громыко.

По мнению совладельца "Все свободны" Фаустова, в петиции изложены "очень важные и правильные идеи об отношении к книжной индустрии, которое должно быть в обществе и государстве". Как отметил Артем, все те пункты, которые представлены в петиции, действуют в развитых странах с высоким уровнем жизни.

Фото, текст: Артем Шарфин