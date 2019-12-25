Ряд петербургских ТЦ и ресторанов признали нарушителями режима ограничений по коронавирусу

В комплексах работали непродовольственные магазины, а в кафе обустроили места для посетителей.

Утром 12 мая сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом проверили ряд торговых центров. Как сообщили в пресс-службе ККИ, в ходе рейда фиксировалась работа магазинов с непроводовольственными товарами, не являющиеся товарами первой необходимости. До конца мая таким магазинам запрещено работать в связи с распространением коронавируса.

Нарушители режима самоизоляции провоцируют петербуржцев отправиться за покупками, кроме того, в проверенных ККИ комплексах можно было свободно пользоваться скамейками, лифтами и эскалаторами – местами массового скопления людей. Сотрудники комитета внесли в список нарушителей торговые центры на Пионерской, Большой Разночинной и Наличной улицах, где продолжали торговать канцелярией и сувенирами, готовить еду в ресторане с открытой летней площадкой и изготавливать ключи в мастерской. На Крестовском острове нашли открытую летнюю площадку с обустроенными посадочными местами, а на набережной Мартынова обнаружили нестационарные кафе с выносными столиками. Кроме того, работающие мастерские, магазины одежды и обуви нашли в Колпинском, Красногвардейском и Выборгском районах. Лидером по нарушениям стал комплекс на улице Михаила Дудина, который уже инспектировали ранее.

По итогам рейда составлено 17 административных протоколов, 50 возможных нарушителей получили предупреждения.

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Фото: пресс-служба ККИ