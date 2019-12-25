Виновник скопления людей на Сенном рынке оказался оштрафован

Нарушителя доставили в отдел полиции для составления административного протокола.

Решением Октябрьского районного суда Киемиддин Саидов был оштрафован на 1 тысячу рублей. Протокол был составлен по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ. Суд переквалифицировал действия мужчины и назначил штраф в 1 000 рублей.

В суде Саидов пояснил, что он правоверный мусульманин и решил помочь своим соотечественникам, которые голодают. Цели организовывать массовое скопление граждан у него не было, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 10 мая на Сенном рынке мужчина организовал раздачу продуктов питания у молельной комнаты на территории Сенного рынка. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что одновременно около одной торговой лавки находились около 200 человек. Это является грубым нарушением в период пандемии коронавируса.

На месте был задержан 43-летний субарендатор рынка, который и стал организатором случившегося. Нарушителя доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Кроме того, всю территорию рынка на время закрыли и опечатали сотрудники Роспотребнадзора. Видео мероприятий можно найти по ссылке.

Фото: Piter.tv