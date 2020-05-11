Полиция задержала арендатора, устроившего на Сенном рынке "толкучку"

Теперь торговые точки закрыты и опечатаны.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу, 10 мая от охранника Сенного рынка на Московском проспекте в полицию поступил звонок. Мужчина заявил, что заметил большое скопление людей на территории продуктовых точек.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что одновременно около одной торговой лавки находились около 200 человек. Это является грубым нарушением в период пандемии коронавируса.

На месте был задержан 43-летний субарендатор рынка, который и стал организатором случившегося. Нарушителя доставили в отдел полиции для составления административного протокола по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Кроме того, всю территорию рынка на время закрыли и опечатали сотрудники Роспотребнадзора.

Ранее мы сообщили, что блогеров-"шашлычников" с Сенной площади доставили в полицию.

Видео: Piter.tv