Во время миграционного рейда на Сенном рынке задержан 21 нелегал

Решается вопрос о принудительном выдворении правонарушителей.

На Сенном рынке правоохранители провели профилактический рейд. В мероприятии были задействованы различные подразделения полиции, включая Спецполк, миграционную службу и кинологов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, проверено свыше 200 человек, 150 из них оказались иностранцами. У 21 приезжего выявили нарушения режима пребывания на территории страны. Нелегалов доставили в отдел для разбирательства и привлечения к административной ответственности, решается вопрос о принудительном выдворении правонарушителей.

Полиция продолжает на регулярной основе профилактические проверки иностранных специалистов, приехавших в Петербург. Пресс-служба МВД России

