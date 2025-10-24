  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:28
86
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Во время миграционного рейда на Сенном рынке задержан 21 нелегал

0 0

Решается вопрос о принудительном выдворении правонарушителей.

На Сенном рынке правоохранители провели профилактический рейд. В мероприятии были задействованы различные подразделения полиции, включая Спецполк, миграционную службу и кинологов. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, проверено свыше 200 человек, 150 из них оказались иностранцами. У 21 приезжего выявили нарушения режима пребывания на территории страны. Нелегалов доставили в отдел для разбирательства и привлечения к административной ответственности, решается вопрос о принудительном выдворении правонарушителей. 

Полиция продолжает на регулярной основе профилактические проверки иностранных специалистов, приехавших в Петербург. 

Пресс-служба МВД России 

Ранее мы рассказывали о том, что иностранца и гендиректора строительной компании подозревают в организации незаконной миграции в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: мигранты, сенной рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии