Блогеров-"шашлычников" с Сенной площади доставили в полицию

У одного из задержанных в этот день был день рождения.

Развитие получила ситуация с роликом, на котором были опубликованы посиделки с шашлыками в центре Петербурга в период рекомендованного режима самоизоляции в городе.

В ходе проверки полицейские установили, что в ролике приняли участие 28 и 27-летние мужчины, зарегистрированные в Новгородской области. Старший из них празднует день рождения.

По факту происшествия административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия). Нарушители появились в отделении полиции для привлечения к ответственности.

Ранее петербургские блогер с друзьями решил приготовить шашлыки прямо на Сенной площади. Об этом стало известно из instagram аккаунта Далгата Раджи, одного из присутствующих на видео.

Отмечается, что таким образом мужчина "принял вызов от своего подписчика". Сам же Далгат в комментариях отметил, что они "ничего не нарушали", ведь мангал располагался в 50 метрах от домов, а рядом находилась 5-литровая канистра с водой. Владелец аккаунта также очень порадовался тому, что видеозапись с ним появилась в "пабликах-миллионниках".

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО