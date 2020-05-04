Блогеры решили приготовить шашлыки в центре Петербурга

Видеозаписью с нарушителями уже заинтересовалась полиция.

В воскресенье, 3 мая, трое петербургских блогеров решили приготовить шашлыки прямо на Сенной площади. Об этом стало известно из instagram аккаунта Далгата Раджи, одного из присутствующих.

Отмечается, что таким образом мужчина "принял вызов от своего подписчика". Однако, видеозаписью с нарушителями уже заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Сам же Далгат в комментариях отметил, что они "ничего не нарушали", ведь мангал располагался в 50 метрах от домов, а рядом находилась 5-литровая канистра с водой. Владелец аккаунта также очень порадовался тому, что видеозапись с ним появилась в "пабликах миллионниках".

Подписчики Далгата посчитали, что шутка удалась, однако некоторые петербуржцы, которые наткнулись на ролик случайно, были настроены более негативно. Блогера обвинили в "попытке похайповать" и "социальной безответственности", а также пошутили о том, что в "наших реалиях шашлыки во время коронавируса гораздо актуальнее чем пир во время чумы."

Ранее мы писали, что возле ТЦ "Ока" в Колпино заметили нарушителей самоизоляции.

Видео: vk.com/unreleased_dtp