Возле ТЦ "Ока" в Колпино заметили нарушителей самоизоляции

В здании продолжает работать KFC, о чем "красноречиво говорят желтые листы".

Днем 10 апреля житель Колпино показал "как выглядит самоизоляция" возле ТЦ "Ока" на бульваре Трудящихся, 12. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места событий.

По словам очевидца, ни одного человека в маске он так и не встретил. Кроме того, он заявил, что в ТЦ продолжает работать KFC, "о чем красноречиво говорят наклеенные на окна желтые листы с буквами".

Ранее были названы размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге. Например, за прогулку по улице, не повлекшую уголовно наказуемого деяния, горожанам придется заплатить 4 тысячи рублей.

Видео: Piter.TV