Администрацию торгового центра на Парнасе накажут за открытые магазины и наплыв покупателей

Точки с непродовольственными товарами продолжали работать и принимали посетителей.

В среду, 29 апреля, сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) пришли с проверкой в работающий торговый центр. ТК "Парнас Сити" на улице Михаила Дудина продолжал работать, несмотря на ограничения городского правительства, рассказали в пресс-службе ККИ.

Отмечается, что часть магазинов как обычно торговали одеждой, обувью, товарами для творчества и прочими непродовольственными вещами и принимали посетителей. Вместе с объявлениями о скидках на дверях магазинов соседствовали напоминания об ограничениях. Как отметили в пресс-службе ККИ, многие магазины при виде сотрудников комитета спешно закрывались. Чиновники провели разъяснительную беседу с каждым активным торговцем, покупателям, находящимся в центре на момент проверки, вручили уведомлении о необходимости соблюдении режима самоизоляции и возможных наказаниях. Администрации и собственнику ТЦ грозит привлечение к ответственности, поскольку деятельность центра провоцировала горожан нарушать карантин в походе на небезопасный сейчас массовый шоппинг.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге закрыли банный комплекс за работу в условиях коронавируса.

Фото: пресс-служба ККИ