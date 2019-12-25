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В Петербурге закрыли банный комплекс за работу в условиях коронавируса
Сегодня, 12:27
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге закрыли банный комплекс за работу в условиях коронавируса

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Помещение опечатали.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге закрыли банный комплекс за работу в условиях коронавируса. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что баня незаконно функционировала в поселке Ольгино, по адресу проспект Ленина дом, 10. В итоге к ответственности привлечен предприниматель Илья Павлов. В настоящий момент здание опечатано. 

Работа банного комплекса "Ретрит" приостановлена через суд на 30 дней.

Ранее мы сообщали о том, что субсидии на оплату ЖКУ в апреле продлили для шести тысяч петербуржцев.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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