Помещение опечатали.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге закрыли банный комплекс за работу в условиях коронавируса. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Известно, что баня незаконно функционировала в поселке Ольгино, по адресу проспект Ленина дом, 10. В итоге к ответственности привлечен предприниматель Илья Павлов. В настоящий момент здание опечатано.

Работа банного комплекса "Ретрит" приостановлена через суд на 30 дней.

Ранее мы сообщали о том, что субсидии на оплату ЖКУ в апреле продлили для шести тысяч петербуржцев.

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