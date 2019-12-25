Китай увеличил объемы поставок грузов по железным дорогам России

Китайские бизнесмены предпочли железную дорогу морю.

По данным газеты британской газеты Financial Times, за прошлый год число железнодорожных грузоперевозок из Китая в Европу выросло на 50%, сообщает ТАСС.

КНР выбрала транспортировку грузов через Россию, так как это доставка оказалась быстрее, чем при перемещении морем. Ранее китайские бизнесмены также сталкивался с нехваткой морских контейнеров. Также в качестве причины изменения способа доставки эксперты FT назвали высокий тариф при перевозках грузов по воде.

Издание отмечает, что во время пандемии коронавируса во многих странах мира стал наблюдаться повышенный спрос на электронику из КНР. Долгая транспортировка грузов морскими путями заставила китайских бизнесменов выбрать путь по суше через Россию и государства Центральной Азии.

Ранее перевозчики грузов запросили транзит через Россию из-за блокировки Суэцкого канала

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