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Перевозчики грузов запросили транзит через Россию из-за блокировки Суэцкого канала
Сегодня, 12:12
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phil_k

Перевозчики грузов запросили транзит через Россию из-за блокировки Суэцкого канала

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Альтернативный маршрут запросили из Азии в Европу транзитом через РФ.

Клиенты транспортной группы Fesco заинтересовались перевозкой грузов между Европой и Азией через Россию, сообщил ТАСС вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Герман Маслов.

Сейчас Fesco использует маршрут из Японии, Южной Кореи и других стран АТР морем в порт Владивостока, а далее –  в Европу по железнодорожному пути.

Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии в Европу транзитом через территорию России.
Герман Маслов для ТАСС

По его словам, несмотря на напряженную работу РЖД справляется с растущим грузопотоком, также происходит увеличение вместимости на морских и железнодорожных маршрутах.

Ранее СМИ сообщали, что застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сдвинулся с места.

Фото: скриншот видео The Sun

Теги: герман маслов, россия, суэцкий канал
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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