Перевозчики грузов запросили транзит через Россию из-за блокировки Суэцкого канала

Клиенты транспортной группы Fesco заинтересовались перевозкой грузов между Европой и Азией через Россию, сообщил ТАСС вице-президент по линейно-логистическому дивизиону транспортной группы Герман Маслов.
Сейчас Fesco использует маршрут из Японии, Южной Кореи и других стран АТР морем в порт Владивостока, а далее – в Европу по железнодорожному пути.
Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии в Европу транзитом через территорию России.
Герман Маслов для ТАСС
По его словам, несмотря на напряженную работу РЖД справляется с растущим грузопотоком, также происходит увеличение вместимости на морских и железнодорожных маршрутах.
Ранее СМИ сообщали, что застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сдвинулся с места.
Фото: скриншот видео The Sun
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