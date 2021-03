The Jerusalem Post рассказал, что рабочие смогли немного сдвинуть Ever Given с места.

СМИ: застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сдвинулся с места. Об этом рассказали журналисты издания The Jerusalem Post. По данным источника, Ever Given в ночь на 27 марта немного сдвинулся с места. Это произошло после того, как с места инцидента специалисты вывезли порядка 20 тысяч тонн песка. Напомним, что пострадавший контейнеровоз принадлежит японской компании Shohei Kisen, но ходит под флагом Панамы. Со вторника судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала. Причиной происшествия стали сильный ветер и песчаная буря, изменившие курс корабля. Рабочие предпринимают попытки при помощи буксиров оттащить контейнеровоз. Несколько попыток не принесли положительного результата. После этого власти задействовали земельный снаряд, который извлек из-под носа контейнеровоза более 17 тысяч тонн песка. К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, занимающейся морскими спасательными работами, а также японская фирма Nippon Salvage. Помощь в решении проблемы предложили американцы и турки. СМИ узнали о скорой возможности снять судно с мели в Суэцком канале. Фото: Telegram/Милитарист