Специалисты пытаются выяснить, какой объем топлива мог быть выброшен в результате столкновения.

На танкере, столкнувшемся с контейнеровозом в Британии, было авиатопливо. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел 10 марта в Северном море. Танкер Stena Immaculate столкнулся с контейнеровозом. Судно перевозило более 200 тысяч баррелей авиатоплива в 16 грузовых танках. Специалисты пытаются выяснить, какой объем топлива мог быть выброшен в результате столкновения.

Спасателям удалось вызволить 36 членов экипажей на берег, одного из них госпитализировали. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Ранее мы сообщали, что в результате столкновения судов в Северном море пострадали 32 человека.

Видео: Соцсети