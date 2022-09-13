В результате столкновения судов в Северном море пострадали 32 человека

Экипажи танкера и контейнеровоза эвакуированы.

В результате столкновения танкера и контейнеровоза в Северном море пострадали 32 человека. Все 37 моряков были эвакуированы с горящих судов. Один человек был госпитализирован. Об этом сообщает Sky News.

Предварительной причиной столкновения судов называют плохую видимость, спровоцированную густым туманом. Сообщают, что танкер стоял на якоре, когда в него врезался контейнеровоз.

Из нефтяного танкера вылилось некоторое количество топлива Jet-A1 для самолетов. В Bloombeg полагают, что поврежденное судно перевозило порядка 130 тыс. баррелей горючего.

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Фото: Sky News