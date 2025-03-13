На данный момент выясняется, какой объем топлива попал в море после столкновения танкера с контейнеровозом Solong.

Пожар на танкере Stena Immaculate у берегов Британии прекратился. Об этом сообщила судоходная компания и оператор судна Crowley.

После проверки, организованной 12 марта, выяснилось, что видимых признаков дыма или пламени нет. Специалисты также начали оценку внешней части судна и констатировали отсутствие продолжающегося разлива авиатоплива. На данный момент выясняется, какой объем топлива попал в море после столкновения танкера с контейнеровозом Solong. Само судно продолжает стоять на якоре и находиться под наблюдением.

Ранее мы сообщали, что на танкере, столкнувшемся с контейнеровозом в Британии, было авиатопливо.

Видео: YouTube / AFP News Agency