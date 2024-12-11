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Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе
Сегодня, 13:52
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Египет предоставит "Лукойлу" права на разработку концессии в Суэцком заливе

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Российская компания получила разрешение по South Wadi El-Sahl.

Египетское правительство предоставит российской компании "Лукойл" права на разработку концессионного участка  в западной части Суэцкого залива. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Al Mal со ссылкой на высокопоставленные источники в африканской стране.

Источники уведомили о соглашении с правительством Египта, представленным министерством нефти и компанией Ganope, о получении прав на использование концессии South Wadi El-Sahl 

материал газеты

Ранее российский посол в Каире Георгий Борисенко говорил с интервью с журналистами "РИА Новостей" о том, что что Египет заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями. Сейчас на территории Египтп работают три крупные российские нефтегазовые компании – "Роснефть", "Лукойл" и "Зарубежнефть".

В Египте прошло исследование загадочных пустот под статуей Великого сфинкса.

Фото: pxhere.com

Теги: египет, лукойл, суэцкий канал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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