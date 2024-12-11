Ученые подтвердили легенды о возможных подземных комнатах в Газе.

В Египте ученые нашли загадочные помещения, скрытые под головой Сфинкса. На протяжении длительного периода времени ходили легенды о существовании пустот под песками, но теперь эти слухи получили научное подтверждение. Специалисты обнаружили аномалии в известняковой породе под Сфинском. Работы начались благодаря археологам из Университета Васэда, которые незадолго до этого нашли подземный туннель, расположенный на глубине нескольких метров. Позже геофизик по имени Томас Добецки с помощью сейсмологического сканирования подтвердил существование коридора, ведущего к неизвестным человечеству полостям. Дальнейшие мероприятия оказались невозможны из-за запрета со стороны местных властей. Правительство придерживается мнения о том, что любое вмешательство может навредить хрупкой конструкции исторического памятника

Однако археолог Захи Хавасс нашел способ продолжить исследования. Он использовал для работы геодезические радары. Устройства смогли выявить существование системы подземных галерей и камер, однако не зафиксировали внутри них каких-либо твердых объектов, которые могли бы стать артефактами.

Известно, что туннель находится в трех-четырех метрах под древним сооружением. Сейсмологическое сканирование показало, что через глубокий коридор можно попасть в полости. Предположительно, они могут оказаться комнатами.

Россия работает над увеличением частоты авиарейсов в Египет.

Фото: pxhere.com