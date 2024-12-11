Россия работает над увеличением частоты авиарейсов в Египет

Георгий Борисенко раскрыл статистику по туристам из России, посещающим Египет.

Российский посол в Каире Георгий Борисенко в интервью журналистам новостного агентства "РИА Новости" заявил о том, что правительство работает над увеличением частоты авиарейсов в Египет. Дипломат указал прессе, что ежесуточно между двумя государствами выполняется порядка 20 пассажирских рейсов. По сравнению с 2024 годом в прошлом году количество туристов из России, которые посетили Египет, увеличилось. В 2024 году страну посетили около 1,6 миллионов россиян.

Мы работаем над тем, чтобы частота рейсов еще больше увеличивалась с учетом большого интереса со стороны российских граждан к поездкам в Египет, а также со стороны египтян к посещению России. Георгий Борисенко, дипломат

Напомним, что издание "Турпром" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России сообщало читателям о том, что российские путешественники стали отказываться от трехзвездочных отелей в Египте ради того, чтобы чаще выбирать места для размещения более высокого класса. Туристы останавливают свое внимание на качественных четырех- и пятизвездочных отелях, а также люксовых комплексах с приватными пляжами.

Петербург вошел в четверку главных российских направлений авиаперелетов.

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