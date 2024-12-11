Петербург вошел в четверку главных российских направлений авиаперелетов

Глава "Аэрофлота" также рассказал о маршрутах, которые приобрели особую популярность у туристов в 2024 году.

Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский в своем интервью каналу "Россия 24" выделил ключевые внутренние маршруты авиаперевозок: среди них оказались Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Владивосток.

Говоря о популярных международных направлениях, Александровский упомянул турецкие города Стамбул и Анталью, армянскую столицу Ереван, тайский курорт Пхукет и белорусский Минск, отметив, что эти маршруты приобрели особую популярность у туристов в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что "Аэрофлот" предложил ужесточить наказание для авиадебоширов.

Видео: Telegram / ВЕСТИ