"Аэрофлот" предложил ужесточить наказание для авиадебоширов

Сергей Александровский раскрыл статистику с хулиганами, которые мешают экипажу и пассажирам во время полетов рейсов.

В российской компании "Аэрофлот" считают, что федеральным властям важно ужесточить законодательство в отношении авиадебоширов. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал генеральный директор оператора Сергей Александровский. По мнению бизнесмена, речь идет не только о комфорте многих тысяч пассажиров, но также и об их безопасности во время полета.

Безусловно, законодательство надо ужесточать и переходить к единым черным спискам и увеличивать срок нахождения авиадебоширов в этих черных списках. Сергей Александровский, глава "Аэрофлота"

Сергей Александровский указал, что за 2024 годкомпания-оператор зафиксировала порядка 800 случаев дебоширства в самолетах. При этом только в пят случаях пилоты принимали решение о вынужденной посадке воздушного судна. А 28 раз в отношении буйных пассажиров экипаж использовал средства сдерживания.

"Аэрофлот" прогнозирует изменение стоимости билетов на уровне инфляции.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ