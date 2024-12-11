"Аэрофлот" прогнозирует изменение стоимости билетов на уровне инфляции

Сергей Александровский оценил планы по установлению тарифов для пассажироперевозок.

Российская компания "Аэрофлот" прогнозирует изменение стоимости билетов в 2025 году ожидается на уровне инфляции в стране. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал генеральный директор оператора Сергей Александровский. Бизнесмен пояснил, что для достижения прогнозируемой цены для пассажиров на рейсы авиакомпания займется оптимизацией расходов.

В 2025 году мы ожидаем и для себя прогнозируем изменения стоимости билетов на уровне инфляции. И будем, безусловно, работать над оптимизацией наших расходов, повышением эффективности нашей деятельности, чтобы обеспечить такие значения. Сергей Александровский, глава "Аэрофлота"

Ранее говорилось о том, что к сентябрю текущего года федеральные власти обяжут отечественных авиаперевозчиков предоставлять документ, обосновывающий их тарифную политику на билеты.

Пассажиропоток между Петербургом и Дубаем за год вырос на 38%.

Фото: Piter.tv