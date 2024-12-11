Пассажиропоток между Петербургом и Дубаем за год вырос на 38%

Петербуржцы все чаще выбирают перелеты в Дубай

В 2024 году маршрут "Санкт-Петербург — Дубай" оказался в числе самых быстрорастущих авиационных направлений. Согласно статистике, прирост пассажиропотока составил 38%, благодаря чему маршрут занял седьмое место в общероссийском рейтинге. За год рейсами между северной столицей и ОАЭ воспользовались около 44 тысяч человек.

Эксперты связывают рост популярности этого направления с увеличением числа удобных прямых рейсов, активным развитием туризма в Дубае и интересом к зимнему отдыху за границей среди жителей Петербурга. Мягкий климат, разнообразие развлечений, а также растущий статус Дубая как центра деловой активности делают этот пункт назначения всё более привлекательным для путешественников.

Но Дубай — далеко не единственное направление с впечатляющими результатами. "Аэрофлот" отмечает особенно высокий рост пассажиропотока на ряде других маршрутов. Так, перевозки между Красноярском и Екатеринбургом увеличились на 140%.

На международных рейсах наблюдается аналогичный тренд. Например, маршруты "Москва — Гуанчжоу" и "Москва — Пекин" оказались востребованы для деловых поездок и туризма, а рейс "Самара — Ереван" тоже показывает значительный рост.

Аналитики прогнозируют, что популярность перелетов в ОАЭ и другие международные точки продолжит расти, особенно в свете стабилизации экономики и увеличения туристического спроса.

Ранее стало известно, что пассажирооборот Пулково в новогодних праздников превысил 630 тыс. человек.

Фото: Piter.TV