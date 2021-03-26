Попытка снять с мели судно в Суэцком канале провалилась

На место происшествия прибудут еще два буксира для спуска на воду застрявшего судна.

Очередная попытка снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given закончилась неудачей. Об этом сообщает Reuters.

Голландские спасатели рассказали, что 28 марта на место происшествия прибудут еще два буксира для спуска на воду застрявшего судна. Также в работе по ликвидации ЧП будут задействованы высокомощные насосы, которые помогут снизить уровень воды в пустых отсеках контейнеровоза.

Напомним, что Ever Given случайно село на мель 23 марта, отклонившись от курса из-за "внезапно поднявшегося сильного ветра". Именно такую причину произошедшего называют представители тайваньской компании-фрахтователя Evergreen Line. Потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.

Видео: The Sun