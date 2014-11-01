СМИ узнали о скорой возможности снять судно с мели в Суэцком канале

Специалисты рассчитывают на помощь прилива.

Контейнеровоз, из-за которого заблокирован Суэцкий канал планируют снять с мели в субботу, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Днем ранее очередная попытка снять с мели в Суэцком канале контейнеровоз "Ever Given" закончилась неудачей. По словам источника WSJ, это не помешало достичь определенных успехов в вызволении судна.

Издание сообщает, что сейчас специалисты расчищают песок и грязь вокруг носовой части контейнеровоза, чтобы во время прилива освободить судно.

По словам источника издания, работы по вызволению контейнеровоза идут "хорошо".

Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось. источник для WSJ

Напомним, стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз в связи с блокировкой Суэцкого канала контейнеровозом.

Фото: TG / Life Shot