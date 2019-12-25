Китай ввел санкции против Великобритании

Санкции введены из-за "лжи и дезинформации".

Санкции коснутся в отношении некоторых подданных Великобритании в связи с "ложью о Синьцзян-Уйгурском автономном районе", приводит ТАСС заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Санкции затронут девять физических и четыре юридических лица из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где якобы ущемляются права нацменьшинств.

Эти меры коснутся и ближайших родственников этих лиц, которым будет запрещен въезд в Китай. официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Также будут заморожены активы этих лиц на территории Китая. Хуа Чуньин подчеркнула, что эти меры нацелены на то, чтобы "пресечь распространение злостной клеветы о Китае".

Ранее Financial Times рассказала о двух подходах к санкциям против России в США.

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