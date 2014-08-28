В Ленобласти закончилось расследование дела об убийстве супруги кухонным ножом

Обвиняемый ударил супругу кухонным ножом не менее 17 раз.

В Кировском районе Ленобласти перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве супруги. Подробности рассказали в следственном отделе по Кировску СУ СК России по Ленинградской области.

Следствием установлено, что 17 июня 2024 года 40-летний обвиняемый, находясь в квартире в селе Шум, на почве личных неприязненных отношений, вызванных бытовым конфликтом, ударил супругу кухонным ножом не менее 17 раз. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Собраны достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд приговорил петербуржца к 15 годам колонии за убийство двух мужчин в 1997 и 2001 году.

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