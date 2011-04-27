Петербуржца приговорили к 15 годам колонии за убийство двух мужчин в 1997 и 2001 году

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Оглашен приговор по уголовному делу об убийстве двух людей в 1997 и 2001 году. Об этом рассказала прокуратура Адмиралтейского района Петербурга.

В суде установлено, что 12 июля 1997 года подсудимый К., находясь вблизи реки Ижора в Гатчинском районе Ленинградской области, руками задушил потерпевшего. После чего спрятал труп.

Об убийстве К. позднее рассказал другу. Опасаясь, что товарищ может изобличить его в совершении преступления, К. избил друга у дома по Перекопской улице в период с 25 на 26 марта 2001 года. Мужчина скончался на месте преступления.

К. назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге мигранта отправили в колонию на 9 лет за убийство своего соотечественника.

Фото: Piter.tv