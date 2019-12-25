  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти мужчина подозревается в убийстве сожительницы из ревности
Сегодня, 10:18
114
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти мужчина подозревается в убийстве сожительницы из ревности

0 0

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции задержали ревнивца, убившего свою сожительницу в селе Шум Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 17 июня поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 10 по улице Советской в селе Шум Кировского района Ленинградской области.

Полицейские, которые приехали после звонка, обнаружили труп 31-летней женщины с ножевым ранением. По подозрению на месте происшествия был задержан 40-летний гражданин одного из государств Центральной Азии. По предварительной информации, мужчина во время конфликта на почве ревности нанес несколько смертельных ранений сожительнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё один мигрант из-за ревности выбросил жену в открытое окно на улице Подводника Кузьмина в Петербурге.

Фото: unsplash

 

Теги: ревность, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии