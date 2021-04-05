Манский сообщил о давлении со стороны чеченской диаспоры из-за фильма "Тихий голос"

Билеты на кинопоказ были выкуплены с одной банковской карты.

Режиссер Виталий Манский сообщил о том, что зрителей могут не пустить на кинопоказ картины о чеченском гее. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее сообщалось, что киносеансы пройдут в Москве на фестивале "Артдокфест" 5 апреля. Но все билеты оказались выкуплены с одной банковской карты. До этого инцидента режиссеру порекомендовали снять фильм с показа.

Вчера меня попросили подойти к представителю чеченской диаспоры, или кто он был, точно не определить. И он очень просил снять картину с показа, объясняя, что чеченец не может быть геем, и на этом основании эта картина в принципе оскорбляет весь чеченский народ. Но мы сказали, что это сделать невозможно и мы это делать не будем Виталий Манский, российский режиссер

По словам Манского, точно неизвестно было ли это сделано, чтобы не допустить зрителей к просмотру картины. Также под вопросом то, стоит ли ждать каких-либо провокаций или "нежелательных зрителей" на кинопоказ.

Фильм "Тихий голос" режиссера Река Валерика повествует о молодом чеченском бойце Хавадже, который вынужден уехать в Брюссель после того, как брат раскрывает его сексуальную ориентацию.

Ранее в Петербурге на фестиваль "Артдокфест" пришли силовики и Роспотребнадзор.

Видео: Youtube/Эхо Москвы