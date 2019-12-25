Олимпийская чемпионка побывала на стадионе в Приморске

Сейчас на стадионе идет капитальный ремонт, который завершится к концу 2021 года.

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила ход капремонта стадиона в Приморске. Вместе с ней на спортивном объекте побывали исполняющий обязанности главы районной администрации Валерий Савинов, его заместитель Андрей Голобородько, глава Приморского муниципального образования Пётр Ельцов, глава администрации поселения Евгений Шестаков. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В Приморске по окончании капремонта появится современный спортивный комплекс с футбольным полем с искусственным покрытием, площадками для волейбола и баскетбола, площадками для прыжков в длину, тренажерами, беговыми дорожками, уличным освещением. На эти цели выделено более 66,5 млн рублей из областного бюджета.

На футбольном поле уже появилось искусственное покрытие, обустроена дренажная система и закладные под спортивное оборудование, установлено освещение.

Когда я вижу строящиеся спортивные объекты у меня это всегда вызывает радость. Сюда будут приходить люди, а главное – дети. Для кого-то из них это станет хорошим стартом к будущим достижениям. Лучшими спортсменами, в том числе олимпийскими, зачастую становятся ребята из небольших городов. Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

У нас уделяется большое внимание развитию спорта на территории городских и сельских поселений, вкладываются средства из бюджетов разного уровня для строительства новых объектов. Этот стадион – один из них. Уверены, что он станет местом притяжения для любителей здорового образа жизни. Валерий Савинов, исполняющий обязанности главы районной администрации

Во время встречи Валерий Савинов обратился с просьбой к депутату Госдумы Светлане Журовой оказать содействие в решении вопроса о передаче зданий Минобороны, которые находятся в плачевном состоянии на территории Выборга и района, под размещение соцобъектов, в том числе спортивных. Например, в поселке Глебычево, где находится воинская часть и проживает порядка 3,5 тысяч человек, есть острая необходимость в спортивном объекте. Администрация Приморского поселения направляла письма в Минобороны на получение разрешения на строительство, но ответа не последовало.

Окончание ремонтных работ на стадионе в Приморске запланировано на ноябрь 2021 года.

В начале июля сотрудники Выборгского судостроительного завода посоревновались на спартакиаде.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО