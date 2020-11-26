Сотрудники Выборгского судостроительного завода соревнуются на спартакиаде

Выборгский судостроительный завод в 20 раз проводит летнюю спартакиаду для сотрудников своего предприятия. Его проведению в Зимино посодействовала администрация Выборгского района. На торжественное построение вышли семь команд.
Желаю всем победить в честной конкурентной борьбе, проигравших здесь нет, потому что выигрывают от этого праздника все.
Александр Соловьев, гендиректор ПАО "ВСЗ"
Соревнования начались с вручения значков ГТО тем, кто сдал комплекс, и благодарственных писем работникам от депутатов ЗакСа.
Вы одна из лучших команд района, команда судостроительного завода всегда в лидерах.
Михаил Макаров, депутат ЗакСа Ленобласти
В программе спартакиады: музыкальный конкурс, футбольные и волейбольные матчи. В течение дня соревнований также ловля рыбы, стрельба, спортивное ориентирование, гребля и другие спортивные игры (комбинированная эстафета, перетягивание каната).
В конце июня в Выборге состоялся традиционный молодежный фестиваль "Энергия лета".
Видео: МГ "Наш город"
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