Сотрудники Выборгского судостроительного завода соревнуются на спартакиаде

Соревнования начались с вручения значков ГТО тем, кто сдал комплекс, и благодарственных писем работникам от депутатов ЗакСа.

Выборгский судостроительный завод в 20 раз проводит летнюю спартакиаду для сотрудников своего предприятия. Его проведению в Зимино посодействовала администрация Выборгского района. На торжественное построение вышли семь команд.

Желаю всем победить в честной конкурентной борьбе, проигравших здесь нет, потому что выигрывают от этого праздника все. Александр Соловьев, гендиректор ПАО "ВСЗ"

Соревнования начались с вручения значков ГТО тем, кто сдал комплекс, и благодарственных писем работникам от депутатов ЗакСа.

Вы одна из лучших команд района, команда судостроительного завода всегда в лидерах. Михаил Макаров, депутат ЗакСа Ленобласти

В программе спартакиады: музыкальный конкурс, футбольные и волейбольные матчи. В течение дня соревнований также ловля рыбы, стрельба, спортивное ориентирование, гребля и другие спортивные игры (комбинированная эстафета, перетягивание каната).

В конце июня в Выборге состоялся традиционный молодежный фестиваль "Энергия лета".

Видео: МГ "Наш город"