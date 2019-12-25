В Выборге состоялся традиционный молодежный фестиваль "Энергия лета"

Фестиваль "Энергия лета" организован комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и МАУ "Дом молодежи".

На спортивной площадке около школы №7 Выборга состоялся традиционный молодежный фестиваль "Энергия лета", приуроченный к окончанию первой смены летних трудовых бригад. В нем приняли участие юноши и девушки, работавшие на благоустройстве города в июне. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ребята состязались в личных и командных соревнованиях по сквиджиболу, хоккею на траве, перетягиванию каната, шуточной эстафете и др. В рамках мероприятия также подвели итоги трудовой смены, были награждены лучшие работники этого месяца. В июне благоустройством города были заняты 65 человек. Они наводили порядок на территории от южной части Выборга до Старого города.

Руководитель МАУ "Дом молодежи" Георгий Романенко поблагодарил ребят за стремление сделать родной город чистым и красивым. Он пожелал юношам и девушкам оставаться такими же активными, целеустремленными, яркими и креативными.

Фестиваль "Энергия лета" организован комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и МАУ "Дом молодежи".

Ранее выборгская школьница оказалась в финале "Большой перемены".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО