Партия "Зеленые" выдвинула Павла Брагина кандидатом на должность губернатора Петербурга

Павел Брагин является депутатом муниципального образования "Ульянка", координатором движения "Волонтеры экологии".

Отделение партии "Зеленые" в Петербурге выдвинуло лидера Павла Брагина на пост главы города. Он подал документы в избирательную комиссию, пишет ТАСС 2 июня.

Региональное отделение партии "Зеленые" в Санкт-Петербурге единогласно выдвинуло кандидата на должность губернатора города. Им стал лидер партийного отделения по региону Павел Брагин. Пресс-служба партии "Зеленые"

Павел Брагин родился в Петербурге, он является депутатом муниципального образования "Ульянка", координатором движения "Волонтеры экологии". Также в 2018 году стал учредителем организации по реализации социальных, экологических инициатив, программ и проектов "Ульянка экология".

Выборы губернатора Петербурга пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

Ранее партия "Единая Россия" выдвинула действующего главу города Александра Беглова.

Фото: Piter.TV