Кандидатом в губернаторы Петербурга от "Единой России" стал Александр Беглов

Соответствующее решение было принято в рамках XXXVIII конференции Петербургского регионального отделения партии.

Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатом в губернаторы Петербурга действующего главу города Александра Беглова. Об этом 2 июня пишет ТАСС.

Соответствующее решение было принято в рамках XXXVIII конференции Петербургского регионального отделения партии.

Счетная комиссия установила, что голоса распределились следующим образом: "за" – 200 голосов, "против" – 1. Счетная комиссия решила признать тайное голосование <…> состоявшимся и действительным. Павел Рыбчак, председатель счетной комиссии конференции "Единой России"

Ранее партия ЛДПР выдвинула на пост губернатора Петербурга депутата Законодательного Собрания Максима Яковлева. "За" него проголосовали 17 делегатов, "против" были 0.

Напомним, выборы состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года.

Фото: пресс-служба "Единой России"