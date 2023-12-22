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ЛДПР на губернаторские выборы в Петербурге выдвигает Максима Яковлева
Сегодня, 12:04
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ЛДПР на губернаторские выборы в Петербурге выдвигает Максима Яковлева

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"За" Максима Яковлева проголосовали 17 делегатов, "против" были 0. 

Партия ЛДПР намерены выдвигать в губернаторы Петербурга депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) Максима Яковлева. Об этом 2 июня рассказали в пресс-службе фракции.

"За" Максима Яковлева проголосовали 17 делегатов, "против" были 0. 

Выборы губернатора Санкт-Петербурга определят развитие нашего города на ближайшие 5 лет. Партия ЛДПР всегда принимала активное участие в региональных выборах, мы готовы навязывать конкуренцию и напрямую влиять на развитие нашего города.

Евгений Ененков, заместитель координатора Петербургского регионального отделения ЛДПР

В ЗакСе Петербурга Максим Яковлев начал работать с 2007 года, в 2011-м он избрался депутатом. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы. 

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга

Теги: выборы губернатора петербурга, максим яковлев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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