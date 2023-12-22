В Петербурге Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы

Выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября.

Трое самовыдвиженцев 31 мая подали документы для участия в выборах губернатора Петербурга. Соответствующая информация появилась на сайте Горизбиркома 1 июня.

Один из кандидатов – 51-летний сторонник "Единой России" Владислав Воронков. Он является специалистом в сфере ЖКХ, главой партнерства "МежРегионРазвитие", передает "Фонтанка". Самовыдвиженец заявил, что хочет составить "здоровую конкуренцию на выборах" действующему губернатору Петербурга.

Также в выборах губернатора города на Неве намерена участвовать 36-летняя Лилия Судьина, работающая директором бюджетной организации "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга". Помимо этого, она – депутат муниципального округа "Ивановский" от "Единой России" в Невском районе.

Кроме того, документы на выдвижение подал 34-летний Иосиф Джагаев. Он занимает должность генерального директора ООО "Инновация", был помощником председателя в региональном отделении партии "Гражданская инициатива" в Республике Северная Осетия-Алания.

Ранее избирательная комиссия Петербурга приняла решение о проведении губернаторских выборов в течение трех дней подряд – с 6 по 8 сентября 2024 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)