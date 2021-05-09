На Камчатке погибли два человека при крушении вертолета

На Камчатке вследствие крушения вертолета Ми-2 погибли два человека. Об этом информирует Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.
Ранее СМИ сообщали, что данный вертолет с двумя человеками на борту пропал в субботу 8 мая 2021 года. Он следовал по маршруту аэропорт Кречет – озеро Котельное – река Островная.
В ведомстве подчеркнули, что вертолет пропал в районе озера Котельное. Среди погибших оказались пассажир и командир вертолета.
По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц.
В настоящее время на месте трагедии работают следователи.
Ранее мы сообщали, что в Зимбабве разбился вертолет ВВС.
Видео: Следственный комитет РФ
Фото: Wikimedia Commons
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