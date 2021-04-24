В Зимбабве разбился вертолет ВВС

Погибли четыре человека, еще двое пострадали.

В Зимбабве разбился вертолет Военно-воздушных сил. Об этом рассказали журналисты с местного портала iHarare. В издании сослались на заявление оборонного ведомства. По информации от силовых структур, жертвами трагедии стали четыре человека. Также известно о двух пострадавших после крушения.

Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка, находившегося на земле. ВВС Зимбабве

Эксперты уточнили, что еще один несовершеннолетний, а также его мать, получили серьезные травмы. С ожогами они госпитализированы в больницу. Крушение вертолета произошло в момент проведения бортом учебно-тренировочного полета. Устанавливается причина падения воздушного судна.

В Мексике вертолет упал на шоссе, пилот погиб.

Видео: YT / Zim Africa