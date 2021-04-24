В Зимбабве разбился вертолет ВВС

В Зимбабве разбился вертолет Военно-воздушных сил. Об этом рассказали журналисты с местного портала iHarare. В издании сослались на заявление оборонного ведомства. По информации от силовых структур, жертвами трагедии стали четыре человека. Также известно о двух пострадавших после крушения.
Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка, находившегося на земле.
ВВС Зимбабве
Эксперты уточнили, что еще один несовершеннолетний, а также его мать, получили серьезные травмы. С ожогами они госпитализированы в больницу. Крушение вертолета произошло в момент проведения бортом учебно-тренировочного полета. Устанавливается причина падения воздушного судна.
В Мексике вертолет упал на шоссе, пилот погиб.
Видео: YT / Zim Africa
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