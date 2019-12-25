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В Мексике вертолет упал на шоссе, пилот погиб
Сегодня, 10:04
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lesjasap

В Мексике вертолет упал на шоссе, пилот погиб

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Борт Augusta 109 загорелся после падения.

В Мексике вертолет упал на шоссе. Об этом сообщили представители службы гражданской защиты в штате Нуэво-Леон через собственный Twitter-аккаунт. По информации от экстренного ведомства, трагедия зафиксирована с легким воздушным судном Augusta 109 в муниципалитете. Борт загорелся после крушения. В огне погиб пилот.

За военной базой на 19-м километре шоссе на Ларедо, муниципалитет Аподака, упал и загорелся вертолет... На месте инцидента обнаружено тело человека.

служба гражданской защиты Мексики

Глава  гражданской защиты Нуэво-Леона Мигель Анхель Пералес рассказал, что погибший летчик направлялся на вертолете из Северного аэропорта в Монтеррей. В настоящее время спасательные службы и прочие ведомства оцепили территорию крушения вертолета. Движение по дороге в северном направлении заблокировано для транспорта.

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Фото: Pixabay.com

Теги: augusta 109, вертолёт, крушение, мексика, нуэво-леон
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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