На Камчатке во время лыжного марафона скончался один из участников

Обстоятельства трагедии выясняются.

Во время Авачинского лыжного марафона на 30 километров один из спортсменов скончался во время забега на трассе. Об этом сообщает "Камчатка сегодня". Инцидент произошел 18 апреля.

Погибший лыжник представлял Краснодар, ранее он жил на Камчатке. Согласно опубликованным данным, спортсмен имел врачебный допуск, который необходим для участия в соревнованиях. Также он сдал все необходимые справки и анализы.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Александр Большунов стал победителем Югорского лыжного марафона.

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