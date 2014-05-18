Петербуржцам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее

В петербургском Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты в Новому году можно купить заранее?
Специалисты посоветовали заранее придумать меню и составить список блюд. Все то, что имеет самый короткий срок годности, пока что можно убрать из списка, остальное можно приобретать уже сейчас.
Заранее можно приобрести:
– Консервированные овощи: зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины и разносолы.
– Пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское, бутилированную воду.
– Растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи.
– Деликатесы: сырокопченые колбасы, рыбу, икру.
– Яйца – практически незаменимый продукт, который используется для приготовления салатов и закусок. Столовое яйцо хранится 25 суток.
– Шоколадные конфеты.
– Замороженное мясо и рыба.
В преддверии Нового года жителям Петербурга рассказали, как выбирать красную икру. Также уже известно, что в Петербурге в среднем шампанское стоит более 500 рублей.
Фото: pxhere
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